معلومات سعر MOVA (MOVA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +12.07% تغير السعر (7 أيام) +12.07%

سعر MOVA (MOVA) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MOVA بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMOVA على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MOVA -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و +12.07% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق MOVA (MOVA)

القيمة السوقية $ 6.31K$ 6.31K $ 6.31K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 6.31K$ 6.31K $ 6.31K إمداد دورة التداول 999.09M 999.09M 999.09M إجمالي العرض 999,091,416.277483 999,091,416.277483 999,091,416.277483

القيمة السوقية الحالية لـ MOVA هي $ 6.31K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MOVA يبلغ 999.09M، مع إجمالي عرض 999091416.277483. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 6.31K.