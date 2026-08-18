سعر MetaFight Token اليوم

السعر المباشر لمشروع MetaFight Token (MFT) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MFT الحالي إلى USD هو $ 0 لكل MFT.

يحتل MetaFight Token حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 10,941.33، مع عرض متداول قدره 26.66M MFT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MFT بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.190357، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك MFT بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-0.16% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 2.00.

معلومات سوق MetaFight Token (MFT)

القيمة السوقية $ 10.94K$ 10.94K $ 10.94K الحجم (24 ساعة) $ 2.00$ 2.00 $ 2.00 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 41.04K$ 41.04K $ 41.04K إمداد دورة التداول 26.66M 26.66M 26.66M إجمالي العرض 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ MetaFight Token هي $ 10.94K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 2.00. العرض المتداول لـ MFT يبلغ 26.66M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 41.04K.