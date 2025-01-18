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سعر Memecoin (MEM) المباشر لليوم هو USD 0.01057623 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر MEM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Memecoin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.27 - تغيير سعر Memecoin خلال اليوم هو +2.62% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Memecoin (MEM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Memecoin مقابل USD هو $ +0.00026978 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Memecoin مقابل USD هو $ -0.0021526890 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Memecoin مقابل USD هو $ -0.0011570818 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Memecoin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00026978 +2.62% 30 يوم $ -0.0021526890 -20.35% 60 يوم $ -0.0011570818 -10.94% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Memecoin (MEM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Memecoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01010287$ 0.01010287 $ 0.01010287 24 ساعة مرتفع $ 0.01071738$ 0.01071738 $ 0.01071738 عالية طوال الوقت $ 1.29$ 1.29 $ 1.29 تغير السعر (1 ساعة) -0.60% تغير السعر (1يوم) +2.62% تغير السعر (7 أيام) -1.00%

معلومات سوق Memecoin (MEM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: