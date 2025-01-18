سعر Memecoin (MEM)
سعر Memecoin (MEM) المباشر لليوم هو USD 0.01057623. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MEM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Memecoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.27
- تغيير سعر Memecoin خلال اليوم هو +2.62%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Memecoin مقابل USD هو $ +0.00026978 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Memecoin مقابل USD هو $ -0.0021526890 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Memecoin مقابل USD هو $ -0.0011570818 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Memecoin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00026978
|+2.62%
|30 يوم
|$ -0.0021526890
|-20.35%
|60 يوم
|$ -0.0011570818
|-10.94%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Memecoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.60%
+2.62%
-1.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Memecoin is the official token for Meme.com and our underlying asset layers. Meme is a Memetic Asset Protocol that lives on our website. (https://meme.com/) Memetic assets are financial instruments in the form of ERC-20 smart contracts known as “mTokens” representing any particular meme. These mTokens are purchased, swapped and traded on our platforms Meme Markets. Memecoin can be swapped for any mToken (e.g. mDoge, mPepe, mWojak) on a token bonding curve. Markets can be discovered and created by anyone with Memecoin. Use Memecoin to build your portfolio and sponsor your favorite memes. Create a market around the next trend you perceive is going to flourish. Earn rewards in the form of tokens and NFTs for supporting the best performing memes and trends. Meme.com creates the ability to quantify all information and their network effects in a trustless way. This is done using several different data streams including our NFT layer MarbleCards. (https://marble.cards/) Welcome to a new asset class in blockchain, an open market for and around content where anyone can get exposure to things they believe in!
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