سعر Meka اليوم

السعر المباشر لمشروع Meka (MEKA) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MEKA الحالي إلى USD هو $ 0 لكل MEKA.

يحتل Meka حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 16,036.69، مع عرض متداول قدره 1.00B MEKA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MEKA بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك MEKA بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-9.89% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Meka (MEKA)

القيمة السوقية $ 16.04K$ 16.04K $ 16.04K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 16.04K$ 16.04K $ 16.04K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Meka هي $ 16.04K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MEKA يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 16.04K.