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أعلى نظام ميجا إيثرنت البيئي التوكنات المميزة من حيث القيمة السوقية

استكشف العملات الأفضل أداءً في قطاع نظام ميجا إيثرنت البيئي. العملات أدناه مرتبة حسب القيمة السوقية، مما يساعدك على تتبع اتجاهات السوق بسهولة واكتشاف فرص التداول.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
Wrapped stETH
Wrapped stETH
WSTETH
$ 2,364.05
-0.12%
+0.01%
+2.26%
$ 8.81B
$ 4.03M
2
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.553
-0.42%
+1.17%
+11.03%
$ 6.25B
$ 36.73K
3
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0009
-0.01%
0.00%
+0.01%
$ 4.49B
$ 1.94M
4
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.99891
+0.01%
0.00%
-0.02%
$ 4.06B
$ 79.79M
5
Cap USD
Cap USD
CUSD
$ 0.99978
0.00%
0.00%
0.00%
$ 102.42M
--
6
Gains Network
Gains Network
GNS
$ 0.5088
+0.02%
-1.97%
-3.99%
$ 11.92M
$ 112.76K
7
Wrapped iTRY
Wrapped iTRY
WITRY
$ 0.02378017
0.00%
0.00%
+0.22%
$ 8.76M
--
8
Fluffey
Fluffey
FLUFFEY
$ 3.41E-5
-0.03%
-0.20%
-0.38%
$ 34.10K
--
9
Duck Token
Duck Token
DUCK
$ 0.03242293
0.00%
--
-0.34%
$ 32.42K
$ 1.11
10
Meka
Meka
MEKA
$ 1.604E-5
0.00%
-7.90%
-5.92%
$ 16.04K
--
11
USD Mapped Token
USD Mapped Token
USDM
$ 0.993
+0.12%
+0.21%
+0.41%
--
$ 55.34K
12
MegaETH
MegaETH
MEGA
$ 0.03193
+0.09%
-0.59%
-4.14%
--
$ 2.06M

الأسئلة الشائعة

ما هي الرموز المميزة نظام ميجا إيثرنت البيئي ولماذا تحظى بشعبية كبيرة؟
نظام ميجا إيثرنت البيئي تمثل الرموز المميزة مجموعة من مشاريع العملات الرقمية التي تركز على موضوع أو تقنية مشتركة. وقد اجتذبت هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا من المتداولين، حيث يتم تتبع 12 الرموز المميزة حاليًا في MEXC وتبلغ القيمة السوقية المجمعة $23.74B.
ما هو التوكن نظام ميجا إيثرنت البيئي الأفضل أداءً في الوقت الحالي؟
من بين نظام ميجا إيثرنت البيئي التوكنات التي يتم تتبعها على موقع MEXC، أظهر LINK أقوى أداء حديث مع تغير في السعر 1.17% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث بيانات الأداء في الوقت الفعلي وقد تختلف باختلاف ظروف السوق.
كم عدد الرموز المميزة نظام ميجا إيثرنت البيئي الموجودة على MEXC؟
تقوم MEXC حاليًا بتتبع 12 نظام ميجا إيثرنت البيئي التوكنات، التي تغطي كلاً من المشاريع القابلة للتداول والمشاريع المدرجة مسبقًا. تشمل الرموز المميزة نظام ميجا إيثرنت البيئي الشائعة WSTETH, LINK, USDE. تُضاف رموز جديدة بانتظام مع تطور الفئة.
ما هو إجمالي القيمة السوقية لفئة نظام ميجا إيثرنت البيئي ؟
تبلغ القيمة السوقية المجمعة لجميع الرموز المميزة نظام ميجا إيثرنت البيئي حوالي $23.74B. يعكس هذا الرقم القيمة الإجمالية للفئة ويخضع لتقلبات السوق في الوقت الفعلي.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع نظام ميجا إيثرنت البيئي ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.