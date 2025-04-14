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سعر Lux Token (LUX) المباشر لليوم هو USD 0.00269059 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.67M . يتم تحديث سعر LUX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Lux Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Lux Token خلال اليوم هو -14.65% - لديه عرض متداول بقيمة USD 994.97M

أداء سعر Lux Token (LUX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Lux Token مقابل USD هو $ -0.000462005784442957 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Lux Token مقابل USD هو $ +0.0014589603 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Lux Token مقابل USD هو $ -0.0011679759 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Lux Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000462005784442957 -14.65% 30 يوم $ +0.0014589603 +54.22% 60 يوم $ -0.0011679759 -43.40% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Lux Token (LUX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Lux Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00256684$ 0.00256684 $ 0.00256684 24 ساعة مرتفع $ 0.00320734$ 0.00320734 $ 0.00320734 عالية طوال الوقت $ 0.02961746$ 0.02961746 $ 0.02961746 تغير السعر (1 ساعة) +0.54% تغير السعر (1يوم) -14.65% تغير السعر (7 أيام) +91.10%

معلومات سوق Lux Token (LUX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: