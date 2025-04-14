سعر Lux Token (LUX)
سعر Lux Token (LUX) المباشر لليوم هو USD 0.00269059. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.67M. يتم تحديث سعر LUX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Lux Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Lux Token خلال اليوم هو -14.65%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 994.97M
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خلال اليوم، كان سعر Lux Token مقابل USD هو $ -0.000462005784442957 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Lux Token مقابل USD هو $ +0.0014589603 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Lux Token مقابل USD هو $ -0.0011679759 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Lux Token مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000462005784442957
|-14.65%
|30 يوم
|$ +0.0014589603
|+54.22%
|60 يوم
|$ -0.0011679759
|-43.40%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Lux Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.54%
-14.65%
+91.10%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Lux: The Multiplayer Internet, A Unified Way to Navigate the Internet on Blockchain Technology. Unlock Multiplayer Browsing. Explore a Digital Universe Composed of Shared Online Spaces. 🛸 With Lux every website transforms into a unique planet filled with activities and multiplayer features. This is the only overlay you will need while browsing the internet. 🪐 Hang Out And Play Easily: Jump into games and hang out with friends effortlessly in a space designed for seamless interaction and enjoyment. 🚀 There Is No Place Like Home: Design and decorate your own cozy corner of the internet where you can express yourself, unwind, and connect with friends in a setting that's truly your own. 🌌 Explore The Infinite: Embark on a journey through the digital cosmos, where every unique URL is a world of its own, waiting to be explored. Uncover the diversity and richness of the internet's landscapes, one click at a time.
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