توكنوميكس Lux Token (LUX) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Lux Token (LUX)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Lux Token (LUX) Lux: The Multiplayer Internet, A Unified Way to Navigate the Internet on Blockchain Technology. Unlock Multiplayer Browsing. Explore a Digital Universe Composed of Shared Online Spaces. 🛸 With Lux every website transforms into a unique planet filled with activities and multiplayer features. This is the only overlay you will need while browsing the internet. 🪐 Hang Out And Play Easily: Jump into games and hang out with friends effortlessly in a space designed for seamless interaction and enjoyment. 🚀 There Is No Place Like Home: Design and decorate your own cozy corner of the internet where you can express yourself, unwind, and connect with friends in a setting that's truly your own. 🌌 Explore The Infinite: Embark on a journey through the digital cosmos, where every unique URL is a world of its own, waiting to be explored. Uncover the diversity and richness of the internet's landscapes, one click at a time. الموقع الرسمي: https://lux.gg الوثيقة البيضاء: https://lux.gg/whitepaper اشتر LUX الآن!

توكنوميكس Lux Token (LUX) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Lux Token (LUX)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.87M $ 1.87M $ 1.87M إجمالي العرض: $ 994.96M $ 994.96M $ 994.96M العرض المتداول: $ 994.96M $ 994.96M $ 994.96M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.87M $ 1.87M $ 1.87M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.02961746 $ 0.02961746 $ 0.02961746 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00117546 $ 0.00117546 $ 0.00117546 السعر الحالي: $ 0.00187496 $ 0.00187496 $ 0.00187496 معرفة المزيد عن سعر Lux Token (LUX)

توكنوميكس Lux Token (LUX): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Lux Token (LUX) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن LUX التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن LUX التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس LUX، استكشف السعر المباشر لتوكن LUX!

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