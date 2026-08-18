سعر LayerX اليوم

السعر المباشر لمشروع LayerX (LX) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2.11% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LX الحالي إلى USD هو $ 0 لكل LX.

يحتل LayerX حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 714,225، مع عرض متداول قدره 10.00B LX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LX بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.04623739، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك LX بمقدار -0.02% خلال الساعة الماضية و+4.34% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق LayerX (LX)

القيمة السوقية $ 714.23K$ 714.23K $ 714.23K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 714.23K$ 714.23K $ 714.23K إمداد دورة التداول 10.00B 10.00B 10.00B إجمالي العرض 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ LayerX هي $ 714.23K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ LX يبلغ 10.00B، مع إجمالي عرض 10000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 714.23K.