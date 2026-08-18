سعر IXFI اليوم

السعر المباشر لمشروع IXFI (IXFI) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل IXFI الحالي إلى USD هو $ 0 لكل IXFI.

يحتل IXFI حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 19,542.27، مع عرض متداول قدره 326.51M IXFI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول IXFI بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.01352457، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك IXFI بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+1.15% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق IXFI (IXFI)

القيمة السوقية $ 19.54K$ 19.54K $ 19.54K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 292.38K$ 292.38K $ 292.38K إمداد دورة التداول 326.51M 326.51M 326.51M إجمالي العرض 4,885,100,000.0 4,885,100,000.0 4,885,100,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ IXFI هي $ 19.54K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ IXFI يبلغ 326.51M، مع إجمالي عرض 4885100000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 292.38K.