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سعر Hedget (HGET) المباشر لليوم هو USD 0.099948 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 175.06K . يتم تحديث سعر HGET مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Hedget الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 147.36K - تغيير سعر Hedget خلال اليوم هو +0.24% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.75M

أداء سعر Hedget (HGET) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Hedget مقابل USD هو $ +0.0002351 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Hedget مقابل USD هو $ +0.0085043054 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Hedget مقابل USD هو $ -0.0290223705 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Hedget مقابل USD هو $ -0.0609483293166144 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.0002351 +0.24% 30 يوم $ +0.0085043054 +8.51% 60 يوم $ -0.0290223705 -29.03% 90 يوم $ -0.0609483293166144 -37.88%

تحليل سعر Hedget (HGET)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Hedget: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.099603$ 0.099603 $ 0.099603 24 ساعة مرتفع $ 0.100027$ 0.100027 $ 0.100027 عالية طوال الوقت $ 15.44$ 15.44 $ 15.44 تغير السعر (1 ساعة) +0.02% تغير السعر (1يوم) +0.24% تغير السعر (7 أيام) +0.00%

معلومات سوق Hedget (HGET)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: