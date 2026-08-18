سعر HeavyPulp اليوم

السعر المباشر لمشروع HeavyPulp (HEAVYPULP) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 6.42% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل HEAVYPULP الحالي إلى USD هو $ 0 لكل HEAVYPULP.

يحتل HeavyPulp حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 967,783، مع عرض متداول قدره 999.74M HEAVYPULP. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول HEAVYPULP بين $ 0 (أدنى) و$ 0.00118536 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00512606، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك HEAVYPULP بمقدار -0.17% خلال الساعة الماضية و-8.16% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 62.82K.

معلومات سوق HeavyPulp (HEAVYPULP)

القيمة السوقية $ 967.78K$ 967.78K $ 967.78K الحجم (24 ساعة) $ 62.82K$ 62.82K $ 62.82K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 967.78K$ 967.78K $ 967.78K إمداد دورة التداول 999.74M 999.74M 999.74M إجمالي العرض 999,743,807.027815 999,743,807.027815 999,743,807.027815

القيمة السوقية الحالية لـ HeavyPulp هي $ 967.78K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 62.82K. العرض المتداول لـ HEAVYPULP يبلغ 999.74M، مع إجمالي عرض 999743807.027815. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 967.78K.