سعر Goompy (GOOMPY)
سعر Goompy (GOOMPY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 245.79K. يتم تحديث سعر GOOMPY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Goompy الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.80K
- تغيير سعر Goompy خلال اليوم هو -6.33%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 420.69B
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خلال اليوم، كان سعر Goompy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Goompy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Goompy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Goompy مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-6.33%
|30 يوم
|$ 0
|-56.40%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Goompy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+3.48%
-6.33%
-39.19%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
GOOMPY is a laid back and carefree frog living in a whimsical world, embodying the playful and surreal essence of the book “Mindviscosity”. Published in 2020 by renowned artist Matt Furie. GOOMPY's relaxed and adventurous spirit captures the heart of this imaginative universe. Matt Furie made us all a fan of this and we are not claiming to be partner with him, this token is for our love and support for Matt Furie (Goompy).
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