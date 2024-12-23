سعر Giveth (GIV)
سعر Giveth (GIV) المباشر لليوم هو USD 0.00695033. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.00M. يتم تحديث سعر GIV مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Giveth الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.67K
- تغيير سعر Giveth خلال اليوم هو -1.01%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 287.81M
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خلال اليوم، كان سعر Giveth مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Giveth مقابل USD هو $ -0.0004048344 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Giveth مقابل USD هو $ +0.0014498464 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Giveth مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.01%
|30 يوم
|$ -0.0004048344
|-5.82%
|60 يوم
|$ +0.0014498464
|+20.86%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Giveth: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.29%
-1.01%
-21.40%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Giveth is a community focused on Building the Future of Giving using blockchain technology. Our intention is to support and reward the funding of public goods by creating open, transparent and free access to the revolutionary funding opportunities available within the Ethereum ecosystem. Check out our Calendar and Join Page to get more involved.
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