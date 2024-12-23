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سعر Giveth (GIV) المباشر لليوم هو USD 0.00695033 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.00M . يتم تحديث سعر GIV مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Giveth الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.67K - تغيير سعر Giveth خلال اليوم هو -1.01% - لديه عرض متداول بقيمة USD 287.81M

أداء سعر Giveth (GIV) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Giveth مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Giveth مقابل USD هو $ -0.0004048344 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Giveth مقابل USD هو $ +0.0014498464 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Giveth مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.01% 30 يوم $ -0.0004048344 -5.82% 60 يوم $ +0.0014498464 +20.86% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Giveth (GIV)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Giveth: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00612345$ 0.00612345 $ 0.00612345 24 ساعة مرتفع $ 0.00720236$ 0.00720236 $ 0.00720236 عالية طوال الوقت $ 1.017$ 1.017 $ 1.017 تغير السعر (1 ساعة) +0.29% تغير السعر (1يوم) -1.01% تغير السعر (7 أيام) -21.40%

معلومات سوق Giveth (GIV)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: