سعر Flork ($FLORK)
سعر Flork ($FLORK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر $FLORK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Flork الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.46K
- تغيير سعر Flork خلال اليوم هو -8.72%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Flork مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Flork مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Flork مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Flork مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-8.72%
|30 يوم
|$ 0
|+33.00%
|60 يوم
|$ 0
|+32.09%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Flork: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.09%
-8.72%
-0.80%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
FLORK is a memecoin introduced on the Ethereum network, paying tribute to the beloved Flork of Cows webcomic series featuring quirky MS-Paint drawn sock puppet characters that have captivated online audiences. Drawing inspiration from the humor and charm of the webcomic, FLORK sets out to establish itself as a prominent player in the meme-based cryptocurrency realm. With a focus on authenticity and simplicity, FLORK appeals to the cryptocurrency community by implementing a no-tax policy and embracing its unique identity as a memecoin. FLORK's distinctive approach and commitment to its core values resonate with investors seeking a genuine and fun digital asset experience. Embracing the spirit of meme culture, FLORK offers a fresh perspective in the dynamic landscape of cryptocurrency.
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