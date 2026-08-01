سعر Etarn اليوم

السعر المباشر لمشروع Etarn (ETAN) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.47% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ETAN الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ETAN.

يحتل Etarn حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 37,607، مع عرض متداول قدره 196.14M ETAN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ETAN بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.119981، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ETAN بمقدار +0.05% خلال الساعة الماضية و+0.05% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 3.60K.

معلومات سوق Etarn (ETAN)

القيمة السوقية $ 37.61K$ 37.61K $ 37.61K الحجم (24 ساعة) $ 3.60K$ 3.60K $ 3.60K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 191.74K$ 191.74K $ 191.74K إمداد دورة التداول 196.14M 196.14M 196.14M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Etarn هي $ 37.61K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 3.60K. العرض المتداول لـ ETAN يبلغ 196.14M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 191.74K.