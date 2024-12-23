سعر Dotcom (Y2K)
سعر Dotcom (Y2K) المباشر لليوم هو USD 0.00140323. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.40M. يتم تحديث سعر Y2K مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Dotcom الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 128.30K
- تغيير سعر Dotcom خلال اليوم هو -27.21%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.62M
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خلال اليوم، كان سعر Dotcom مقابل USD هو $ -0.000524570157719494 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Dotcom مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Dotcom مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Dotcom مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000524570157719494
|-27.21%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Dotcom: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-4.63%
-27.21%
-15.03%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Y2K is a cryptocurrency project designed to revive the nostalgia of the early internet era while fostering a strong and engaged community. Inspired by the cultural and digital revolution of the millennium, Y2K aims to blend the aesthetics and values of the Y2K era with modern Web3 technologies. By leveraging the Solana blockchain, Y2K provides a fast, scalable, and efficient ecosystem for its users, creating a platform that celebrates creativity, connectivity, and cultural heritage in the digital age
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