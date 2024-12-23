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سعر Dotcom (Y2K) المباشر لليوم هو USD 0.00140323 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.40M . يتم تحديث سعر Y2K مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Dotcom الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 128.30K - تغيير سعر Dotcom خلال اليوم هو -27.21% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.62M

أداء سعر Dotcom (Y2K) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Dotcom مقابل USD هو $ -0.000524570157719494 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Dotcom مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Dotcom مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Dotcom مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000524570157719494 -27.21% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Dotcom (Y2K)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Dotcom: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00126803$ 0.00126803 $ 0.00126803 24 ساعة مرتفع $ 0.00193584$ 0.00193584 $ 0.00193584 عالية طوال الوقت $ 0.00539835$ 0.00539835 $ 0.00539835 تغير السعر (1 ساعة) -4.63% تغير السعر (1يوم) -27.21% تغير السعر (7 أيام) -15.03%

معلومات سوق Dotcom (Y2K)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: