احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر DEPLOY مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر DEPLOY.

سعر Deployyyyer (DEPLOY) المباشر لليوم هو USD 0.00207124 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.05M . يتم تحديث سعر DEPLOY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Deployyyyer الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.06K - تغيير سعر Deployyyyer خلال اليوم هو -7.31% - لديه عرض متداول بقيمة USD 988.01M

أداء سعر Deployyyyer (DEPLOY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Deployyyyer مقابل USD هو $ -0.000163498942861759 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Deployyyyer مقابل USD هو $ +0.0002102720 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Deployyyyer مقابل USD هو $ +0.0052815930 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Deployyyyer مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000163498942861759 -7.31% 30 يوم $ +0.0002102720 +10.15% 60 يوم $ +0.0052815930 +255.00% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Deployyyyer (DEPLOY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Deployyyyer: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00195228$ 0.00195228 $ 0.00195228 24 ساعة مرتفع $ 0.00228042$ 0.00228042 $ 0.00228042 عالية طوال الوقت $ 0.0045899$ 0.0045899 $ 0.0045899 تغير السعر (1 ساعة) -0.24% تغير السعر (1يوم) -7.31% تغير السعر (7 أيام) -24.14%

معلومات سوق Deployyyyer (DEPLOY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: