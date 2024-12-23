سعر Deployyyyer (DEPLOY)
سعر Deployyyyer (DEPLOY) المباشر لليوم هو USD 0.00207124. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.05M. يتم تحديث سعر DEPLOY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Deployyyyer الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.06K
- تغيير سعر Deployyyyer خلال اليوم هو -7.31%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 988.01M
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خلال اليوم، كان سعر Deployyyyer مقابل USD هو $ -0.000163498942861759 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Deployyyyer مقابل USD هو $ +0.0002102720 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Deployyyyer مقابل USD هو $ +0.0052815930 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Deployyyyer مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000163498942861759
|-7.31%
|30 يوم
|$ +0.0002102720
|+10.15%
|60 يوم
|$ +0.0052815930
|+255.00%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Deployyyyer: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.24%
-7.31%
-24.14%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Deployyyyer is a blockchain platform to launch crypto projects/tokens and access promising investment prospects. Deployyyyer is an ERC20 token contract that deploys other ERC20 token contracts. It is a completely decentralised platform with inbuilt security features such as custom taxation, liquidity pool creation, liquidity token locker and native token vesting on Ethereum mainnet and other supported networks. Deployyyyer smart contracts are immutable or non-upgradable EIP-2535 contracts.
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