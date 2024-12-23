سعر DAOhaus (HAUS)
سعر DAOhaus (HAUS) المباشر لليوم هو USD 0.574647. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 575.14K. يتم تحديث سعر HAUS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DAOhaus الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 384.67
- تغيير سعر DAOhaus خلال اليوم هو -9.47%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00M
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خلال اليوم، كان سعر DAOhaus مقابل USD هو $ -0.0601335409477155 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DAOhaus مقابل USD هو $ -0.0012833591 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DAOhaus مقابل USD هو $ +0.0364541115 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DAOhaus مقابل USD هو $ +0.038774897499291 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0601335409477155
|-9.47%
|30 يوم
|$ -0.0012833591
|-0.22%
|60 يوم
|$ +0.0364541115
|+6.34%
|90 يوم
|$ +0.038774897499291
|+7.24%
اكتشف أحدث تحليلات سعر DAOhaus: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-5.41%
-9.47%
-16.30%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
This HAUS doesn't build itself It takes a community, and HausDAO is the community of contributors working together directly to design, build, and communicate the actual product.
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