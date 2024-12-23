سعر daCat (DACAT)
سعر daCat (DACAT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 739.06K. يتم تحديث سعر DACAT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق daCat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 848.96
- تغيير سعر daCat خلال اليوم هو -2.14%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 403.09T
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خلال اليوم، كان سعر daCat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر daCat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر daCat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر daCat مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.14%
|30 يوم
|$ 0
|-44.07%
|60 يوم
|$ 0
|-36.44%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر daCat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.30%
-2.14%
-39.37%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
In the whimsical world of Cryptocurrency, a land where digital dreams blend with reality, there roamed a cat with a swagger unlike any other. This wasn't just any cat; this was daCat, known far and wide for his funky fur patterns that shimmered in hues of electric blue and vibrant pink, and a sense of humor that could make even the most annoying troll chuckle. daCat wasn't just a cat - he was a legend, a symbol of joy and the spirited heart of the community. daCat Token was no ordinary crypto token. It was a digital currency imbued with the essence of community. Each token bore the image of daCat, striking a pose with his signature funky flair. As daCat Token began to circulate, it brought a new wave of fun and funkiness to the world of cryptocurrency. It wasn't just a token; it was a reminder that in the world of digital currencies, there's always room for a little laughter and a lot of funk. And at the center of it all was daCat, the funky and funny feline, pawing his way into the hearts of crypto enthusiasts everywhere.
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