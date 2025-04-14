سعر CryptoZoon (ZOON)
سعر CryptoZoon (ZOON) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 640.04K. يتم تحديث سعر ZOON مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CryptoZoon الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر CryptoZoon خلال اليوم هو -0.62%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 816.64M
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خلال اليوم، كان سعر CryptoZoon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CryptoZoon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CryptoZoon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CryptoZoon مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.62%
|30 يوم
|$ 0
|-2.20%
|60 يوم
|$ 0
|-17.63%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر CryptoZoon: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.23%
-0.62%
+1.98%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
CryptoZoon is inspired by Pokemon Story, our mission is to build a comprehensive platform of digital monsters that will enable millions of individuals to participate in the NFT and blockchain-based gaming world in a simple, creative, and enjoyable way.
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