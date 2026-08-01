سعر Cooper اليوم

السعر المباشر لمشروع Cooper (COOPER) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 35.73% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل COOPER الحالي إلى USD هو $ 0 لكل COOPER.

يحتل Cooper حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 238,115، مع عرض متداول قدره 973.43M COOPER. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول COOPER بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك COOPER بمقدار -3.00% خلال الساعة الماضية و+251.21% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 34.62K.

معلومات سوق Cooper (COOPER)

القيمة السوقية $ 238.12K$ 238.12K $ 238.12K الحجم (24 ساعة) $ 34.62K$ 34.62K $ 34.62K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 238.12K$ 238.12K $ 238.12K إمداد دورة التداول 973.43M 973.43M 973.43M إجمالي العرض 973,425,768.1155689 973,425,768.1155689 973,425,768.1155689

القيمة السوقية الحالية لـ Cooper هي $ 238.12K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 34.62K. العرض المتداول لـ COOPER يبلغ 973.43M، مع إجمالي عرض 973425768.1155689. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 238.12K.