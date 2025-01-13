سعر CATX (CATX)
سعر CATX (CATX) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CATX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CATX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 106.86K
- تغيير سعر CATX خلال اليوم هو -94.79%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CATX مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CATX.
خلال اليوم، كان سعر CATX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CATX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CATX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CATX مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-94.79%
|30 يوم
|$ 0
|+248.09%
|60 يوم
|$ 0
|+176.35%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر CATX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.13%
-94.79%
-93.24%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
CATX strives to become the most beloved and successful project by adhering to all market standards and surpassing all indicators. The CATX community is robust and supportive, encouraging each other to succeed.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 CATX إلى AUD
A$--
|1 CATX إلى GBP
￡--
|1 CATX إلى EUR
€--
|1 CATX إلى USD
$--
|1 CATX إلى MYR
RM--
|1 CATX إلى TRY
₺--
|1 CATX إلى JPY
¥--
|1 CATX إلى RUB
₽--
|1 CATX إلى INR
₹--
|1 CATX إلى IDR
Rp--
|1 CATX إلى PHP
₱--
|1 CATX إلى EGP
￡E.--
|1 CATX إلى BRL
R$--
|1 CATX إلى CAD
C$--
|1 CATX إلى BDT
৳--
|1 CATX إلى NGN
₦--
|1 CATX إلى UAH
₴--
|1 CATX إلى VES
Bs--
|1 CATX إلى PKR
Rs--
|1 CATX إلى KZT
₸--
|1 CATX إلى THB
฿--
|1 CATX إلى TWD
NT$--
|1 CATX إلى CHF
Fr--
|1 CATX إلى HKD
HK$--
|1 CATX إلى MAD
.د.م--