سعر breadcat اليوم

السعر المباشر لمشروع breadcat (BREADCAT) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 38.26% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BREADCAT الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BREADCAT.

يحتل breadcat حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 14,796.22، مع عرض متداول قدره 960.79M BREADCAT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BREADCAT بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BREADCAT بمقدار -19.16% خلال الساعة الماضية و+31.07% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق breadcat (BREADCAT)

القيمة السوقية $ 14.80K$ 14.80K $ 14.80K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 14.80K$ 14.80K $ 14.80K إمداد دورة التداول 960.79M 960.79M 960.79M إجمالي العرض 960,793,657.721746 960,793,657.721746 960,793,657.721746

القيمة السوقية الحالية لـ breadcat هي $ 14.80K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BREADCAT يبلغ 960.79M، مع إجمالي عرض 960793657.721746. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 14.80K.