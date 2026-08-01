سعر BOXABL اليوم

السعر المباشر لمشروع BOXABL (BOXABL) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 4,44% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BOXABL الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BOXABL.

يحتل BOXABL حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 318.877، مع عرض متداول قدره 980,12M BOXABL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BOXABL بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0,00303217، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BOXABL بمقدار +0,46% خلال الساعة الماضية و+21,26% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 3,49K.

معلومات سوق BOXABL (BOXABL)

القيمة السوقية $ 318,88K$ 318,88K $ 318,88K الحجم (24 ساعة) $ 3,49K$ 3,49K $ 3,49K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 318,88K$ 318,88K $ 318,88K إمداد دورة التداول 980,12M 980,12M 980,12M إجمالي العرض 980.115.140,506502 980.115.140,506502 980.115.140,506502

القيمة السوقية الحالية لـ BOXABL هي $ 318,88K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 3,49K. العرض المتداول لـ BOXABL يبلغ 980,12M، مع إجمالي عرض 980115140.506502. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 318,88K.