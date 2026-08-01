سعر Bountywork اليوم

السعر المباشر لمشروع Bountywork (BOUNTYWORK) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.25% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BOUNTYWORK الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BOUNTYWORK.

يحتل Bountywork حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 9,816.18، مع عرض متداول قدره 999.72M BOUNTYWORK. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BOUNTYWORK بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00233528، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BOUNTYWORK بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-19.42% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Bountywork (BOUNTYWORK)

القيمة السوقية $ 9.82K$ 9.82K $ 9.82K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 9.82K$ 9.82K $ 9.82K إمداد دورة التداول 999.72M 999.72M 999.72M إجمالي العرض 999,722,794.185277 999,722,794.185277 999,722,794.185277

القيمة السوقية الحالية لـ Bountywork هي $ 9.82K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BOUNTYWORK يبلغ 999.72M، مع إجمالي عرض 999722794.185277. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 9.82K.