سعر BOT اليوم

السعر المباشر لمشروع BOT (BOT) اليوم هو $ 9.25، مع تغير بنسبة 0.07% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BOT الحالي إلى USD هو $ 9.25 لكل BOT.

يحتل BOT حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 69,376,127، مع عرض متداول قدره 7.50M BOT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BOT بين $ 9.23 (أدنى) و$ 9.41 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 9.99، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 9.19.

على المدى القصير، تحرك BOT بمقدار +0.00% خلال الساعة الماضية و-4.96% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 425.81K.

معلومات سوق BOT (BOT)

القيمة السوقية $ 69.38M$ 69.38M $ 69.38M الحجم (24 ساعة) $ 425.81K$ 425.81K $ 425.81K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.39B$ 1.39B $ 1.39B إمداد دورة التداول 7.50M 7.50M 7.50M إجمالي العرض 150,000,000.0 150,000,000.0 150,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ BOT هي $ 69.38M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 425.81K. العرض المتداول لـ BOT يبلغ 7.50M، مع إجمالي عرض 150000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.39B.