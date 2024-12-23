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سعر BASED (BASED) المباشر لليوم هو USD 0.00192797 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.94M . يتم تحديث سعر BASED مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BASED الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 43.76K - تغيير سعر BASED خلال اليوم هو -2.17% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر BASED (BASED) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BASED مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BASED مقابل USD هو $ -0.0011797932 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BASED مقابل USD هو $ +0.0052207513 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BASED مقابل USD هو $ +0.001904947272897416908 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.17% 30 يوم $ -0.0011797932 -61.19% 60 يوم $ +0.0052207513 +270.79% 90 يوم $ +0.001904947272897416908 +8,274.20%

تحليل سعر BASED (BASED)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BASED: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00185164$ 0.00185164 $ 0.00185164 24 ساعة مرتفع $ 0.00208801$ 0.00208801 $ 0.00208801 عالية طوال الوقت $ 0.02622153$ 0.02622153 $ 0.02622153 تغير السعر (1 ساعة) -0.05% تغير السعر (1يوم) -2.17% تغير السعر (7 أيام) -45.10%

معلومات سوق BASED (BASED)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: