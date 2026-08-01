سعر Anon Alien اليوم

السعر المباشر لمشروع Anon Alien (AALIEN) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 7.10% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل AALIEN الحالي إلى USD هو $ 0 لكل AALIEN.

يحتل Anon Alien حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 11,171.55، مع عرض متداول قدره 999.95M AALIEN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول AALIEN بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك AALIEN بمقدار +0.26% خلال الساعة الماضية و-47.30% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Anon Alien (AALIEN)

القيمة السوقية $ 11.17K$ 11.17K $ 11.17K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 11.17K$ 11.17K $ 11.17K إمداد دورة التداول 999.95M 999.95M 999.95M إجمالي العرض 999,949,255.874953 999,949,255.874953 999,949,255.874953

القيمة السوقية الحالية لـ Anon Alien هي $ 11.17K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ AALIEN يبلغ 999.95M، مع إجمالي عرض 999949255.874953. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 11.17K.