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سعر AI Crystal Node (AICRYNODE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 78.71K . يتم تحديث سعر AICRYNODE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق AI Crystal Node الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.36K - تغيير سعر AI Crystal Node خلال اليوم هو -24.06% - لديه عرض متداول بقيمة USD 998.98M

أداء سعر AI Crystal Node (AICRYNODE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر AI Crystal Node مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر AI Crystal Node مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر AI Crystal Node مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر AI Crystal Node مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -24.06% 30 يوم $ 0 -96.55% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر AI Crystal Node (AICRYNODE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر AI Crystal Node: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00482648$ 0.00482648 $ 0.00482648 تغير السعر (1 ساعة) -0.21% تغير السعر (1يوم) -24.06% تغير السعر (7 أيام) -94.93%

معلومات سوق AI Crystal Node (AICRYNODE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: