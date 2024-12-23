سعر AI Crystal Node (AICRYNODE)
سعر AI Crystal Node (AICRYNODE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 78.71K. يتم تحديث سعر AICRYNODE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق AI Crystal Node الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.36K
- تغيير سعر AI Crystal Node خلال اليوم هو -24.06%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 998.98M
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خلال اليوم، كان سعر AI Crystal Node مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر AI Crystal Node مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر AI Crystal Node مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر AI Crystal Node مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-24.06%
|30 يوم
|$ 0
|-96.55%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر AI Crystal Node: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.21%
-24.06%
-94.93%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The AI Crystal Node token is a utility token integral to the Crynode network, designed to facilitate access to AI-powered services within the ecosystem. This token is essential for both developers running AI nodes and users seeking AI services, making it a crucial part of Crynode’s functionality. Created through a fair launch, the token was distributed without any VC involvement, ensuring a community-focused approach. With a fixed supply, the token is intended to align incentives across the network, driving sustainable growth and engagement. This decentralized, community-first model aims to make AI services more accessible and equitable.
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