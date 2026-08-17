سعر Grove اليوم

السعر المباشر لمشروع Grove (GROVE) اليوم هو $ 0.00799421، مع تغير بنسبة 0.17% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GROVE الحالي إلى USD هو $ 0.00799421 لكل GROVE.

يحتل Grove حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 5,118,498، مع عرض متداول قدره 640.28M GROVE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GROVE بين $ 0.00798601 (أدنى) و$ 0.00802496 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.04462976، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.0073442.

على المدى القصير، تحرك GROVE بمقدار +0.07% خلال الساعة الماضية و-7.11% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 136.43K.

معلومات سوق Grove (GROVE)

القيمة السوقية $ 5.12M$ 5.12M $ 5.12M الحجم (24 ساعة) $ 136.43K$ 136.43K $ 136.43K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 79.94M$ 79.94M $ 79.94M إمداد دورة التداول 640.28M 640.28M 640.28M إجمالي العرض 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Grove هي $ 5.12M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 136.43K. العرض المتداول لـ GROVE يبلغ 640.28M، مع إجمالي عرض 10000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 79.94M.