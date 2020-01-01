توكنوميكس AI Crystal Node (AICRYNODE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول AI Crystal Node (AICRYNODE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات AI Crystal Node (AICRYNODE) The AI Crystal Node token is a utility token integral to the Crynode network, designed to facilitate access to AI-powered services within the ecosystem. This token is essential for both developers running AI nodes and users seeking AI services, making it a crucial part of Crynode’s functionality. Created through a fair launch, the token was distributed without any VC involvement, ensuring a community-focused approach. With a fixed supply, the token is intended to align incentives across the network, driving sustainable growth and engagement. This decentralized, community-first model aims to make AI services more accessible and equitable. الموقع الرسمي: https://crynode.com/ اشتر AICRYNODE الآن!

توكنوميكس AI Crystal Node (AICRYNODE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار AI Crystal Node (AICRYNODE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 20.39K $ 20.39K $ 20.39K إجمالي العرض: $ 998.76M $ 998.76M $ 998.76M العرض المتداول: $ 998.76M $ 998.76M $ 998.76M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 20.39K $ 20.39K $ 20.39K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00482648 $ 0.00482648 $ 0.00482648 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر AI Crystal Node (AICRYNODE)

توكنوميكس AI Crystal Node (AICRYNODE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس AI Crystal Node (AICRYNODE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن AICRYNODE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن AICRYNODE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس AICRYNODE، استكشف السعر المباشر لتوكن AICRYNODE!

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