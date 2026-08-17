سعر AgentCraft اليوم

السعر المباشر لمشروع AgentCraft (AGENTCRAFT) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل AGENTCRAFT الحالي إلى USD هو $ 0 لكل AGENTCRAFT.

يحتل AgentCraft حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 11,578.4، مع عرض متداول قدره 100.00B AGENTCRAFT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول AGENTCRAFT بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك AGENTCRAFT بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-0.05% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق AgentCraft (AGENTCRAFT)

القيمة السوقية $ 11.58K$ 11.58K $ 11.58K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 11.58K$ 11.58K $ 11.58K إمداد دورة التداول 100.00B 100.00B 100.00B إجمالي العرض 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

القيمة السوقية الحالية لـ AgentCraft هي $ 11.58K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ AGENTCRAFT يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 99999999999.99998. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 11.58K.