USDC

USDCoin (USDC) is a full reserve US dollar-backed stablecoin issued by Circle, and is based on the open source fiat stablecoin framework being developed by CENTRE.

اسم العملة المشفرةUSDC

التصنيفNo.7

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية0.0179%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)14.19%

المعروض المتداول61,726,703,987.61317

إجمالي العرض0

إجمالي العرض61,726,703,987.61317

معدل التداول%

تاريخ الإصدار2018-09-30 00:00:00

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة1 USDT

أعلى مستوى له على الإطلاق2.349556378332484,2021-11-16

أدنى سعر0.8774,2023-03-11

البلوكتشين العامETH

مقدمةUSDCoin (USDC) is a full reserve US dollar-backed stablecoin issued by Circle, and is based on the open source fiat stablecoin framework being developed by CENTRE.

قطاع

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.

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MEXC هي طريقك الأسهل إلى الكريبتو. استكشف بورصة العملات المشفرة الرائدة عالميًا لشراء وتداول وكسب الكريبتو. تداول البيتكوين BTC، والإيثيريوم ETH، وأكثر من 3,000 عملة بديلة.
USDC/BRL
USDCoin
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24 ساعة مرتفع
--
24 ساعة منخفض
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حجم 24 ساعة (USDC)
--
مبلغ 24 ساعة (BRL)
--
رسم بياني
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تداولات السوق
معلومات
الطلبات المفتوحة（0）
سجل الطلب
سجل المعاملات
الصفقات المفتوحة (0)
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