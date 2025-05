USDC

USDCoin (USDC) is a full reserve US dollar-backed stablecoin issued by Circle, and is based on the open source fiat stablecoin framework being developed by CENTRE.

اسم العملة المشفرةUSDC

التصنيفNo.7

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية0.0179%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)14.19%

المعروض المتداول61,726,703,987.61317

إجمالي العرض0

إجمالي العرض61,726,703,987.61317

معدل التداول%

تاريخ الإصدار2018-09-30 00:00:00

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة1 USDT

أعلى مستوى له على الإطلاق2.349556378332484,2021-11-16

أدنى سعر0.8774,2023-03-11

البلوكتشين العامETH

مقدمةUSDCoin (USDC) is a full reserve US dollar-backed stablecoin issued by Circle, and is based on the open source fiat stablecoin framework being developed by CENTRE.

قطاع

وسائل التواصل الاجتماعي

etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.