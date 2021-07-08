توكنوميكس Cobak Token (CBK) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Cobak Token (CBK)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Cobak Token (CBK) Cobak is a community platform dedicated to cryptocurrencies, facilitating communication between crypto investors and projects by managing equal permissions within the community. Crypto projects engage with investors through forums tailored for each project, enabling cost-effective marketing. It also provides an ideal environment for community management through features like application push notifications, alerts, and pinning, allowing users to access necessary information promptly. الموقع الرسمي: https://cobak.co.kr/ الوثيقة البيضاء: https://storage.cobak.co/custom_upload/1599808473023280_729b6827ea.pdf مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0xD85a6Ae55a7f33B0ee113C234d2EE308EdeAF7fD اشتر CBK الآن!

توكنوميكس Cobak Token (CBK) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Cobak Token (CBK)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 61.65M $ 61.65M $ 61.65M إجمالي العرض: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M العرض المتداول: $ 95.94M $ 95.94M $ 95.94M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 64.26M $ 64.26M $ 64.26M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 6.872 $ 6.872 $ 6.872 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.3886256781622459 $ 0.3886256781622459 $ 0.3886256781622459 السعر الحالي: $ 0.6426 $ 0.6426 $ 0.6426 معرفة المزيد عن سعر Cobak Token (CBK)

توكنوميكس Cobak Token (CBK): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Cobak Token (CBK) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CBK التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CBK التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CBK، استكشف السعر المباشر لتوكن CBK!

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