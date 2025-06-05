ما هو Aventus ( AVT )

تنتمي شبكة Aventus إلى جيل جديد من شبكات بلوكتشين القابلة للتركيب، والمبنية على قابلية التوسع والتوافق اللازمين للاستخدامات العملية، بما في ذلك ترميز الأصول وتطبيقات بلوكتشين. تتميز الشبكة بإنتاجية عالية للمعاملات، وتكاليف منخفضة وقابلة للتنبؤ، وتوفر نهائية حتمية. تعمل الشبكة حاليًا كسلسلة فرعية من بولكادوت مع استمرار التوافق مع إيثريوم، وتستخدمها العديد من تطبيقات الإنتاج. AVT هو التوكن الذي يُشغّل شبكة أفينتوس.

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توقع سعر Aventus

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل Aventus، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ AVT؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارAventus.

سجل أسعار Aventus

يوفر تتبع مسار سعر AVT معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ AVT. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار Aventus.

كيفية شراء Aventus ( AVT )

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عملة AVT إلى العملات المحلية

1 AVT إلى VND ₫ 41,919.795 1 AVT إلى AUD A$ 2.43729 1 AVT إلى GBP ￡ 1.16289 1 AVT إلى EUR € 1.38591 1 AVT إلى USD $ 1.593 1 AVT إلى MYR RM 6.73839 1 AVT إلى TRY ₺ 62.63676 1 AVT إلى JPY ¥ 227.52819 1 AVT إلى RUB ₽ 126.22932 1 AVT إلى INR ₹ 136.77498 1 AVT إلى IDR Rp 26,114.74992 1 AVT إلى KRW ₩ 2,161.46205 1 AVT إلى PHP ₱ 88.61859 1 AVT إلى EGP ￡E. 79.10838 1 AVT إلى BRL R$ 8.96859 1 AVT إلى CAD C$ 2.16648 1 AVT إلى BDT ৳ 194.56902 1 AVT إلى NGN ₦ 2,516.57361 1 AVT إلى UAH ₴ 65.99799 1 AVT إلى VES Bs 154.521 1 AVT إلى PKR Rs 449.226 1 AVT إلى KZT ₸ 812.7486 1 AVT إلى THB ฿ 51.80436 1 AVT إلى TWD NT$ 47.66256 1 AVT إلى AED د.إ 5.84631 1 AVT إلى CHF Fr 1.29033 1 AVT إلى HKD HK$ 12.48912 1 AVT إلى MAD .د.م 14.63967 1 AVT إلى MXN $ 30.56967

Aventus المورد

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يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Aventus ما هو سعر Aventus (AVT) اليوم؟ سعر Aventus (AVT) المباشر هو USD 1.593 . ما هي القيمة السوقية لعملة Aventus (AVT)؟ القيمة السوقية الحالية لعملة Aventus هي $ 9.56M USD . يتم حسابها عن طريق ضرب العرض الحالي لعملة AVT في سعر السوق في الوقت الفعلي وهو 1.593 USD . ما هو العرض المتداول لعملة Aventus (AVT)؟ العرض المتداول الحالي لعملة Aventus (AVT)، هو USD 6.00M . ما هو أعلى سعر لعملة Aventus (AVT)؟ اعتبارًا من 2025-06-05 ، أعلى سعر لعملة Aventus (AVT) هو USD 4.52 . ما هو حجم التداول على مدار 24 ساعة لعملة Aventus (AVT)؟ حجم التداول على مدار 24 ساعة لعملة Aventus (AVT) هو $ 84.92K USD يمكنك اكتشاف المزيد من التوكن القابل للتداول على MEXC والتحقق من حجم التداول على مدار 24 ساعة.

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