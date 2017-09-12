AVT

تنتمي شبكة Aventus إلى جيل جديد من شبكات بلوكتشين القابلة للتركيب، والمبنية على قابلية التوسع والتوافق اللازمين للاستخدامات العملية، بما في ذلك ترميز الأصول وتطبيقات بلوكتشين. تتميز الشبكة بإنتاجية عالية للمعاملات، وتكاليف منخفضة وقابلة للتنبؤ، وتوفر نهائية حتمية. تعمل الشبكة حاليًا كسلسلة فرعية من بولكادوت مع استمرار التوافق مع إيثريوم، وتستخدمها العديد من تطبيقات الإنتاج. AVT هو التوكن الذي يُشغّل شبكة أفينتوس.

اسم العملة المشفرةAVT

التصنيفNo.1102

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)8.61%

المعروض المتداول6,000,000

إجمالي العرض10,000,000

إجمالي العرض10,000,000

معدل التداول0.6%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق11.093199729919434,2017-09-12

أدنى سعر0.0291590858799,2020-05-06

البلوكتشين العامETH

مقدمةتنتمي شبكة Aventus إلى جيل جديد من شبكات بلوكتشين القابلة للتركيب، والمبنية على قابلية التوسع والتوافق اللازمين للاستخدامات العملية، بما في ذلك ترميز الأصول وتطبيقات بلوكتشين. تتميز الشبكة بإنتاجية عالية للمعاملات، وتكاليف منخفضة وقابلة للتنبؤ، وتوفر نهائية حتمية. تعمل الشبكة حاليًا كسلسلة فرعية من بولكادوت مع استمرار التوافق مع إيثريوم، وتستخدمها العديد من تطبيقات الإنتاج. AVT هو التوكن الذي يُشغّل شبكة أفينتوس.

قطاع

وسائل التواصل الاجتماعي

etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.