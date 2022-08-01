توكنوميكس Aventus (AVT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Aventus (AVT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Aventus (AVT) تنتمي شبكة Aventus إلى جيل جديد من شبكات بلوكتشين القابلة للتركيب، والمبنية على قابلية التوسع والتوافق اللازمين للاستخدامات العملية، بما في ذلك ترميز الأصول وتطبيقات بلوكتشين. تتميز الشبكة بإنتاجية عالية للمعاملات، وتكاليف منخفضة وقابلة للتنبؤ، وتوفر نهائية حتمية. تعمل الشبكة حاليًا كسلسلة فرعية من بولكادوت مع استمرار التوافق مع إيثريوم، وتستخدمها العديد من تطبيقات الإنتاج. AVT هو التوكن الذي يُشغّل شبكة أفينتوس. الموقع الرسمي: https://www.aventus.io/ الوثيقة البيضاء: https://www.aventus.io/wp-content/uploads/2022/08/Aventus_Whitepaper-May-2022-Update.pdf مستكشف الكتل: https://etherscan.io/token/0x0d88ed6e74bbfd96b831231638b66c05571e824f اشتر AVT الآن!

توكنوميكس Aventus (AVT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Aventus (AVT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 10.15M $ 10.15M $ 10.15M إجمالي العرض: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M العرض المتداول: $ 6.00M $ 6.00M $ 6.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 16.91M $ 16.91M $ 16.91M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 4.52 $ 4.52 $ 4.52 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.0291590858799 $ 0.0291590858799 $ 0.0291590858799 السعر الحالي: $ 1.691 $ 1.691 $ 1.691 معرفة المزيد عن سعر Aventus (AVT)

توكنوميكس Aventus (AVT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Aventus (AVT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن AVT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن AVT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس AVT، استكشف السعر المباشر لتوكن AVT!

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