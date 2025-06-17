Solace 價格 ($SOLACE)
今天 Solace ($SOLACE) 的實時價格爲 0.00873228 USD。目前其市值爲 $ 4.36M USD。$SOLACE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Solace 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Solace 當天價格變化爲 -39.68%
- 其循環供應量爲 500.00M USD
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今天內，Solace 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.005744428876181076。
在過去30天內，Solace 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，Solace 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，Solace 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.005744428876181076
|-39.68%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Solace 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.30%
-39.68%
-73.63%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Shipped by UC Berkeley team who placed first in the Virtuals Hackathon, Solace is an AI-driven emotional companion designed to provide continuous, context-aware mental health support through natural voice interaction and deep-learning–powered emotion analysis. Built to integrate seamlessly into users’ daily lives, Solace bridges the gap between on-demand self-care tools and professional therapy by delivering personalized interventions, tracking emotional wellbeing over time, and providing scalable support for individuals and teams.
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|1 $SOLACE 兌換 VND
₫229.7899482
|1 $SOLACE 兌換 AUD
A$0.0133603884
|1 $SOLACE 兌換 GBP
￡0.0063745644
|1 $SOLACE 兌換 EUR
€0.0075097608
|1 $SOLACE 兌換 USD
$0.00873228
|1 $SOLACE 兌換 MYR
RM0.0370248672
|1 $SOLACE 兌換 TRY
₺0.3438771864
|1 $SOLACE 兌換 JPY
¥1.265307372
|1 $SOLACE 兌換 RUB
₽0.6871431132
|1 $SOLACE 兌換 INR
₹0.7537704096
|1 $SOLACE 兌換 IDR
Rp143.1521082432
|1 $SOLACE 兌換 KRW
₩11.9620010808
|1 $SOLACE 兌換 PHP
₱0.4960808268
|1 $SOLACE 兌換 EGP
￡E.0.4375745508
|1 $SOLACE 兌換 BRL
R$0.0477655716
|1 $SOLACE 兌換 CAD
C$0.011788578
|1 $SOLACE 兌換 BDT
৳1.0674339072
|1 $SOLACE 兌換 NGN
₦13.4965246452
|1 $SOLACE 兌換 UAH
₴0.3626515884
|1 $SOLACE 兌換 VES
Bs0.89069256
|1 $SOLACE 兌換 PKR
Rs2.472981696
|1 $SOLACE 兌換 KZT
₸4.475730114
|1 $SOLACE 兌換 THB
฿0.2843230368
|1 $SOLACE 兌換 TWD
NT$0.2578642284
|1 $SOLACE 兌換 AED
د.إ0.0320474676
|1 $SOLACE 兌換 CHF
Fr0.0070731468
|1 $SOLACE 兌換 HKD
HK$0.0684610752
|1 $SOLACE 兌換 MAD
.د.م0.079463748
|1 $SOLACE 兌換 MXN
$0.1653020604