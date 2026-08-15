ritestream 今日價格

ritestream (RITE) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 9.88%。目前 RITE 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 RITE。

ritestream 目前市值在 $ 284,420 排名第 #-，流通供應量為 861.34M RITE。過去 24 小時內，RITE 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.081853，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，RITE 在過去一小時內波動了 +0.00%，過去7 天內波動了 +0.54%。過去一天，總交易量達到 $ 806.96。

ritestream（RITE）市場資訊

市值 $ 284.42K$ 284.42K $ 284.42K 成交量（24H） $ 806.96$ 806.96 $ 806.96 完全稀釋市值 $ 330.21K$ 330.21K $ 330.21K 流通量 861.34M 861.34M 861.34M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ritestream 的目前市值為 $ 284.42K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 806.96。RITE 的流通量為 861.34M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 330.21K。