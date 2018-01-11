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IOSToken 目前實時價格為 0.0005456 TWD。IOST 市值為 18,549,882.7019088 TWD。追蹤台灣的 IOST 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！IOSToken 目前實時價格為 0.0005456 TWD。IOST 市值為 18,549,882.7019088 TWD。追蹤台灣的 IOST 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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IOSToken 圖標

IOSToken實時價格 (IOST)

1 IOST 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$0.017442832
NT$0.017442832NT$0.017442832
-0.23%1D
TWD
IOSToken (IOST) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:02:43 (UTC+8)

IOSToken 今日價格

IOSToken (IOST) 今日實時價格為 NT$ 0.0005456，過去 24 小時內變化了 0.23%。目前 IOST 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.0005456 每 IOST。

IOSToken 目前市值在 NT$ 18.55M 排名第 #612，流通供應量為 34.00B IOST。過去 24 小時內，IOST 的交易價格在 NT$ 0.0005297（低點）和 NT$ 0.000556（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 4.3637773579359056089，而歷史最低價為 NT$ 0.0242346269492470133

短期表現方面，IOST 在過去一小時內波動了 +0.70%，過去7 天內波動了 -9.40%。過去一天，總交易量達到 NT$ 59.44K

IOSToken（IOST）市場資訊

No.612

NT$ 18.55M
NT$ 18.55MNT$ 18.55M

NT$ 59.44K
NT$ 59.44KNT$ 59.44K

NT$ 49.10M
NT$ 49.10MNT$ 49.10M

34.00B
34.00B 34.00B

90,000,000,000
90,000,000,000 90,000,000,000

48,298,553,487
48,298,553,487 48,298,553,487

37.77%

2018-01-11 00:00:00

NT$ 0.3197
NT$ 0.3197NT$ 0.3197

IOST

IOSToken 的目前市值為 NT$ 18.55M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 59.44K。IOST 的流通量為 34.00B，總供應量是 48298553487，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 49.10M

IOSToken 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.0005297
NT$ 0.0005297NT$ 0.0005297
24H最低價
NT$ 0.000556
NT$ 0.000556NT$ 0.000556
24H最高價

NT$ 0.0005297
NT$ 0.0005297NT$ 0.0005297

NT$ 0.000556
NT$ 0.000556NT$ 0.000556

NT$ 4.3637773579359056089
NT$ 4.3637773579359056089NT$ 4.3637773579359056089

NT$ 0.0242346269492470133
NT$ 0.0242346269492470133NT$ 0.0242346269492470133

+0.70%

-0.22%

-9.40%

-9.40%

IOSToken（IOST）價格歷史 TWD

跟蹤 IOSToken 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.000040211-0.22%
30天NT$ -0.0001448-20.98%
60天NT$ -0.000308-36.09%
90天NT$ -0.0005434-49.90%
IOSToken 今日價格變化

今天，IOST 記錄了 NT$ -0.000040211 (-0.22%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

IOSToken 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.0001448 (-20.98%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

IOSToken 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，IOST 的變化為 NT$ -0.000308 (-36.09%)，從而更廣泛地了解其表現。

IOSToken 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.0005434 (-49.90%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 IOSToken（IOST）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 IOSToken 價格歷史頁面

IOSToken 分析

本分析利用人工智慧模型評估 IOSToken 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

IOSToken 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 IOST 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ金叉K > D短線動能回暖，溫度上升。
樞紐點R1 ＜ 現價 ≤ R2位於 R1‑R2 間高於中樞，但未進極端高價區。
StochRSI< 20超賣區短線跌速過快，注意反彈機會。
MACD死叉DIF < DEA空頭動能抬頭。
BOLL (20,2)下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌下軌與中軌間偏弱，但未極端。
RSI (14)超賣< 30跌得稍快，短線可能反彈。
MA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。
EMA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。

IOST_USDT在4小時周期運行於樞紐體系中枢5.634E-4上方。現價5.727E-4突破R1阻力位5.724E-4。價格處於短期多頭結構區間。均線系統呈現一致看漲排列。MACD指標錄得死叉信號。RSI數值進入超賣區域。快慢線指標出現分層背離現象。波動率維持低位震盪狀態。近端關鍵支撐位於S1價位5.513E-4，該位置距離現價約3.7%。遠端參考支撐為S2價位5.423E-4。上方最近阻力為R2價位5.845E-4，該位置距離現價約2.0%。多空動能在樞紐點附近形成博弈。價格偏離中心幅度有限。市場處於方向選擇臨界點。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 IOSToken 的價格？

IOST 的價格受到多項關鍵因素的影響：

1. 市場情緒與整體加密貨幣趨勢
2. 技術發展與平台升級
3. 開發者與企業對 IOST 區塊鏈的採用率
4. 交易所上的交易量與流動性
5. 其他區塊鏈平台的競爭
6. 影響加密貨幣的監管消息
7. 合作夥伴公告與生態系統的成長
8. 代幣供應動態與權益證明獎勵
9. DeFi 整合與智慧合約的使用情況
10. 整體經濟環境與投資者的風險偏好

為什麼人們想知道 IOSToken 今天的價格？

人們希望了解今日的IOST價格，主要有以下幾個關鍵原因：交易決策、投資組合管理、市場時機把握以及投資規劃。即時價格資訊有助於交易者識別進場/離場點，追蹤盈虧狀況，並做出明智的買賣選擇。

IOSToken 的價格預測

IOSToken（IOST）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，IOST 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
IOSToken (IOST) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，IOSToken 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 IOSToken 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 IOSToken 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 IOST 2026–2027 年價格的預測。

關於 IOSToken

IOST (Internet of Services Token) 是一個分散式平台，旨在為線上服務提供商提供可擴展且安全的區塊鏈服務。它利用一種名為 "可信度證明" (Proof-of-Believability，縮寫為 PoB) 的獨特共識算法，以確保在維護安全且分散的網路的同時，實現高速交易。IOST 代幣在生態系統中被用來進行交易、支付服務，並參與社區治理。該平台的主要關注點是服務網路，目標是為線上服務提供商提供一個強大的基礎設施，以開發和部署高品質的分散式應用程序 (dApps)。

如何在台灣購買和投資 IOSToken

準備好開始使用 IOSToken 了嗎？在 MEXC 購買 IOST 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 IOSToken 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 IOSToken (IOST) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，IOSToken 將立即存入您的錢包。
IOSToken (IOST) 購買教程

IOSToken 能做什麼？

擁有 IOSToken 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    合約交易

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 IOSToken (IOST) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是IOSToken (IOST)

IOST是一個由紅杉、經緯、真格等全球一線美元投資機構支持的，為線上服務提供商而開發的區塊鏈應用平臺。通過POB共識機制和第二層擴展方案的設計來實現橫向擴容和高吞吐量的目標。通過開發社區自有網路的有效方式，為第三方開發人員、創作者和企業提供實現價值的平臺。

IOSToken資源

要更深入地瞭解 IOSToken，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方IOSToken網站
區塊查詢

類別 :

BNB Chain EcosystemProof of Stake (PoS)Smart Contract Platform

人們還問：關於IOSToken的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:02:43 (UTC+8)

IOSToken（IOST）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 IOSToken 的更多資訊

IOSTUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 IOST。在 MEXC 上探索 IOSTUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 IOSToken (IOST) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 IOSToken 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
IOST/USDT
NT$0.017414059
NT$0.017414059NT$0.017414059
-0.22%
109.25M (USDT)

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KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.8303041
NT$2.8303041NT$2.8303041

+365.94%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.17947958
NT$0.17947958NT$0.17947958

-4.89%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.4549331
NT$0.4549331NT$0.4549331

-26.26%

up

up

UPROBINHOOD

NT$9.063495
NT$9.063495NT$9.063495

+21.88%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.4778262
NT$9.4778262NT$9.4778262

+6.52%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.8303041
NT$2.8303041NT$2.8303041

+365.94%

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$8.3147576
NT$8.3147576NT$8.3147576

+124.65%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0.371149321
NT$0.371149321NT$0.371149321

+77.81%

Cap

Cap

CAP

NT$2.3069552
NT$2.3069552NT$2.3069552

+33.06%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$28.58118
NT$28.58118NT$28.58118

+26.48%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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IOST
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