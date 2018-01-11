IOSToken 今日價格

IOSToken (IOST) 今日實時價格為 NT$ 0.0005456，過去 24 小時內變化了 0.23%。目前 IOST 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.0005456 每 IOST。

IOSToken 目前市值在 NT$ 18.55M 排名第 #612，流通供應量為 34.00B IOST。過去 24 小時內，IOST 的交易價格在 NT$ 0.0005297（低點）和 NT$ 0.000556（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 4.3637773579359056089，而歷史最低價為 NT$ 0.0242346269492470133。

短期表現方面，IOST 在過去一小時內波動了 +0.70%，過去7 天內波動了 -9.40%。過去一天，總交易量達到 NT$ 59.44K。

IOSToken（IOST）市場資訊

排名 No.612 市值 NT$ 18.55MNT$ 18.55M NT$ 18.55M 成交量（24H） NT$ 59.44KNT$ 59.44K NT$ 59.44K 完全稀釋市值 NT$ 49.10MNT$ 49.10M NT$ 49.10M 流通量 34.00B 34.00B 34.00B 最大供應量 90,000,000,000 90,000,000,000 90,000,000,000 總供應量 48,298,553,487 48,298,553,487 48,298,553,487 流通率 37.77% 發行日期 2018-01-11 00:00:00 發行價格 NT$ 0.3197NT$ 0.3197 NT$ 0.3197 所屬公鏈 IOST

IOSToken 的目前市值為 NT$ 18.55M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 59.44K。IOST 的流通量為 34.00B，總供應量是 48298553487，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 49.10M。