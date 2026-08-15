OTCfi 今日價格

OTCfi (OTCFI) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.24%。目前 OTCFI 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 OTCFI。

OTCfi 目前市值在 $ 355,091 排名第 #-，流通供應量為 976.93M OTCFI。過去 24 小時內，OTCFI 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00335719，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，OTCFI 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -2.75%。過去一天，總交易量達到 $ 760.10。

OTCfi（OTCFI）市場資訊

市值 $ 355.09K$ 355.09K $ 355.09K 成交量（24H） $ 760.10$ 760.10 $ 760.10 完全稀釋市值 $ 355.09K$ 355.09K $ 355.09K 流通量 976.93M 976.93M 976.93M 總供應量 976,929,060.19949 976,929,060.19949 976,929,060.19949

OTCfi 的目前市值為 $ 355.09K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 760.10。OTCFI 的流通量為 976.93M，總供應量是 976929060.19949，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 355.09K。