Monstro DeFi 今日價格

Monstro DeFi (MONSTRO) 今日實時價格為 $ 0.00138707，過去 24 小時內變化了 12.83%。目前 MONSTRO 兌 USD 的匯率為 $ 0.00138707 每 MONSTRO。

Monstro DeFi 目前市值在 $ 314,373 排名第 #-，流通供應量為 226.65M MONSTRO。過去 24 小時內，MONSTRO 的交易價格在 $ 0.00138662（低點）和 $ 0.00162807（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.103815，而歷史最低價為 $ 0.00138662。

短期表現方面，MONSTRO 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -27.48%。過去一天，總交易量達到 $ 1.73K。

Monstro DeFi（MONSTRO）市場資訊

市值 $ 314.37K$ 314.37K $ 314.37K 成交量（24H） $ 1.73K$ 1.73K $ 1.73K 完全稀釋市值 $ 525.66K$ 525.66K $ 525.66K 流通量 226.65M 226.65M 226.65M 總供應量 378,974,535.3979983 378,974,535.3979983 378,974,535.3979983

Monstro DeFi 的目前市值為 $ 314.37K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 1.73K。MONSTRO 的流通量為 226.65M，總供應量是 378974535.3979983，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 525.66K。