Mode 今日價格

Mode (MODE) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 5.61%。目前 MODE 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 MODE。

Mode 目前市值在 $ 332,850 排名第 #-，流通供應量為 7.73B MODE。過去 24 小時內，MODE 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.147725，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，MODE 在過去一小時內波動了 +0.12%，過去7 天內波動了 -0.75%。過去一天，總交易量達到 --。

Mode（MODE）市場資訊

市值 $ 332.85K$ 332.85K $ 332.85K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 430.41K$ 430.41K $ 430.41K 流通量 7.73B 7.73B 7.73B 總供應量 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Mode 的目前市值為 $ 332.85K, 它過去 24 小時的交易量為 --。MODE 的流通量為 7.73B，總供應量是 10000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 430.41K。