jam cat 今日價格

jam cat (JAM) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 5.11%。目前 JAM 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 JAM。

jam cat 目前市值在 $ 67,040 排名第 #-，流通供應量為 999.27M JAM。過去 24 小時內，JAM 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.03778961，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，JAM 在過去一小時內波動了 +0.15%，過去7 天內波動了 +2.10%。過去一天，總交易量達到 --。

jam cat（JAM）市場資訊

市值 $ 67.04K$ 67.04K $ 67.04K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 67.04K$ 67.04K $ 67.04K 流通量 999.27M 999.27M 999.27M 總供應量 999,265,533.012994 999,265,533.012994 999,265,533.012994

jam cat 的目前市值為 $ 67.04K, 它過去 24 小時的交易量為 --。JAM 的流通量為 999.27M，總供應量是 999265533.012994，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 67.04K。