FRIC 今日價格

FRIC (FRIC) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.41%。目前 FRIC 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 FRIC。

FRIC 目前市值在 $ 588,815 排名第 #-，流通供應量為 999.92M FRIC。過去 24 小時內，FRIC 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.03571436，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，FRIC 在過去一小時內波動了 +0.38%，過去7 天內波動了 -11.02%。過去一天，總交易量達到 $ 743.33。

FRIC（FRIC）市場資訊

市值 $ 588.82K$ 588.82K $ 588.82K 成交量（24H） $ 743.33$ 743.33 $ 743.33 完全稀釋市值 $ 588.82K$ 588.82K $ 588.82K 流通量 999.92M 999.92M 999.92M 總供應量 999,915,894.672812 999,915,894.672812 999,915,894.672812

FRIC 的目前市值為 $ 588.82K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 743.33。FRIC 的流通量為 999.92M，總供應量是 999915894.672812，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 588.82K。