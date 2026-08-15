Farverse 今日價格

Farverse (FARVERSE) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.27%。目前 FARVERSE 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 FARVERSE。

Farverse 目前市值在 $ 84,867 排名第 #-，流通供應量為 80.96B FARVERSE。過去 24 小時內，FARVERSE 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，FARVERSE 在過去一小時內波動了 +2.06%，過去7 天內波動了 -6.00%。過去一天，總交易量達到 --。

Farverse（FARVERSE）市場資訊

市值 $ 84.87K$ 84.87K $ 84.87K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 104.83K$ 104.83K $ 104.83K 流通量 80.96B 80.96B 80.96B 總供應量 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Farverse 的目前市值為 $ 84.87K, 它過去 24 小時的交易量為 --。FARVERSE 的流通量為 80.96B，總供應量是 100000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 104.83K。