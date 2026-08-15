CharacterX 今日價格

CharacterX (CAI) 今日實時價格為 $ 0.01244929，過去 24 小時內變化了 2.41%。目前 CAI 兌 USD 的匯率為 $ 0.01244929 每 CAI。

CharacterX 目前市值在 $ 1,244,938 排名第 #-，流通供應量為 18.69M CAI。過去 24 小時內，CAI 的交易價格在 $ 0.01227061（低點）和 $ 0.01336817（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.378105，而歷史最低價為 $ 0.01090516。

短期表現方面，CAI 在過去一小時內波動了 -0.55%，過去7 天內波動了 -8.31%。過去一天，總交易量達到 $ 1.70K。

CharacterX（CAI）市場資訊

市值 $ 1.24M$ 1.24M $ 1.24M 成交量（24H） $ 1.70K$ 1.70K $ 1.70K 完全稀釋市值 $ 1.24M$ 1.24M $ 1.24M 流通量 18.69M 18.69M 18.69M 總供應量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

CharacterX 的目前市值為 $ 1.24M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 1.70K。CAI 的流通量為 18.69M，總供應量是 100000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.24M。