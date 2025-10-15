StrikeBit 正在透過 AI 智能代理重新定義加密貨幣交易。該平台允許用戶啟動可自訂的 AI 驅動代理，來執行市場策略、分析趨勢並挖掘潛在的盈利機會。從選擇權與永續合約的交易洞察，到專為策略性投注設計的預測市場，StrikeBit 為交易者提供了一個完整的生態系統。無論你是將智能代理用於進階策略，還是將它們進行交易以獲取價值，StrikeBit 都將 AI 驅動交易的未來掌握在你手中。

