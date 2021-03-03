SCRT 今日價格

SCRT (SCRT) 今日實時價格為 NT$ 0,02928，過去 24 小時內變化了 4,62%。目前 SCRT 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0,02928 每 SCRT。

SCRT 目前市值在 NT$ 10.04M 排名第 #713，流通供應量為 342.94M SCRT。過去 24 小時內，SCRT 的交易價格在 NT$ 0,02872（低點）和 NT$ 0,04076（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 340,1053285160773800405，而歷史最低價為 NT$ 1,7953390987268065515。

短期表現方面，SCRT 在過去一小時內波動了 -3,21%，過去7 天內波動了 -11,73%。過去一天，總交易量達到 NT$ 109.23K。

SCRT（SCRT）市場資訊

排名 No.713 市值 NT$ 10.04MNT$ 10.04M NT$ 10.04M 成交量（24H） NT$ 109.23KNT$ 109.23K NT$ 109.23K 完全稀釋市值 NT$ 10,48MNT$ 10,48M NT$ 10,48M 流通量 342.94M 342.94M 342.94M 最大供應量 ---- -- 總供應量 358.047.797,230786 358.047.797,230786 358.047.797,230786 發行日期 2021-03-03 00:00:00 所屬公鏈 SCRT

SCRT 的目前市值為 NT$ 10.04M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 109.23K。SCRT 的流通量為 342.94M，總供應量是 358047797.230786，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 10,48M。