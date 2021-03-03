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SCRT 目前實時價格為 0,02928 TWD。SCRT 市值為 10.041.272,06249471088 TWD。追蹤台灣的 SCRT 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！SCRT 目前實時價格為 0,02928 TWD。SCRT 市值為 10.041.272,06249471088 TWD。追蹤台灣的 SCRT 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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SCRT實時價格 (SCRT)

1 SCRT 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$0,935496
NT$0,935496NT$0,935496
-4.62%1D
TWD
SCRT (SCRT) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:41:42 (UTC+8)

SCRT 今日價格

SCRT (SCRT) 今日實時價格為 NT$ 0,02928，過去 24 小時內變化了 4,62%。目前 SCRT 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0,02928 每 SCRT。

SCRT 目前市值在 NT$ 10.04M 排名第 #713，流通供應量為 342.94M SCRT。過去 24 小時內，SCRT 的交易價格在 NT$ 0,02872（低點）和 NT$ 0,04076（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 340,1053285160773800405，而歷史最低價為 NT$ 1,7953390987268065515

短期表現方面，SCRT 在過去一小時內波動了 -3,21%，過去7 天內波動了 -11,73%。過去一天，總交易量達到 NT$ 109.23K

SCRT（SCRT）市場資訊

No.713

NT$ 10.04M
NT$ 10.04MNT$ 10.04M

NT$ 109.23K
NT$ 109.23KNT$ 109.23K

NT$ 10,48M
NT$ 10,48MNT$ 10,48M

342.94M
342.94M 342.94M

--
----

358.047.797,230786
358.047.797,230786 358.047.797,230786

2021-03-03 00:00:00

SCRT

SCRT 的目前市值為 NT$ 10.04M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 109.23K。SCRT 的流通量為 342.94M，總供應量是 358047797.230786，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 10,48M

SCRT 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0,02872
NT$ 0,02872NT$ 0,02872
24H最低價
NT$ 0,04076
NT$ 0,04076NT$ 0,04076
24H最高價

NT$ 0,02872
NT$ 0,02872NT$ 0,02872

NT$ 0,04076
NT$ 0,04076NT$ 0,04076

NT$ 340,1053285160773800405
NT$ 340,1053285160773800405NT$ 340,1053285160773800405

NT$ 1,7953390987268065515
NT$ 1,7953390987268065515NT$ 1,7953390987268065515

-3,21%

-4,62%

-11,73%

-11,73%

SCRT（SCRT）價格歷史 TWD

跟蹤 SCRT 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0,0453134-4,62%
30天NT$ -0,01285-30,51%
60天NT$ -0,03364-53,47%
90天NT$ -0,05728-66,18%
SCRT 今日價格變化

今天，SCRT 記錄了 NT$ -0,0453134 (-4,62%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

SCRT 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0,01285 (-30,51%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

SCRT 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，SCRT 的變化為 NT$ -0,03364 (-53,47%)，從而更廣泛地了解其表現。

SCRT 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0,05728 (-66,18%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 SCRT（SCRT）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 SCRT 價格歷史頁面

SCRT 分析

本分析利用人工智慧模型評估 SCRT 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

SCRT 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 SCRT 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ死叉K < D短線動能降溫，溫度下降。
樞紐點S1 ≤ 現價＜中樞位於 S1‑中樞間剛離開中樞，偏中下位置。
StochRSI20‑80中性區正常節奏，無極端信號。
MACD死叉DIF < DEA空頭動能抬頭。
BOLL (20,2)下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌下軌與中軌間偏弱，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。
EMA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。

SCRT_USDT在4小時周期運行於0.02896，位於中枢點0.02904下方。價格處於S1與中枢之間的窄幅區間。MA組與EMA組均呈現買入排列，均線系統提供下方支撐。樞紐體系顯示上方空間受限，當前結構偏向震盪整理。 MACD錄得死叉信號，短期動能出現分化。RSI處於中性區域，未呈現極端超買或超賣狀態。快慢指標方向不一致，多頭趨勢力度減弱。波動率維持低位，市場缺乏明確的方向性驅動。KDJ與StochRSI數值印證短期調整需求，買賣力量處於平衡態。 近端關鍵價位為S1支撐0.02873，距離現價0.00023。上方直接阻力位於中枢0.02904，距離現價0.00008。遠端參考包括R1阻力0.02964及S2支撐0.02814。價格突破中枢將測試R1，跌破S1則指向S2。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 SCRT 的價格？

SCRT 的價格受到多項關鍵因素的影響：

1. 隱私需求——作為 Secret Network 的原生代幣，SCRT 受益於對注重隱私的 DeFi 應用日益增長的需求。

2. 網路採用度——Secret 智能合約的使用量增加，推動了代幣的實用性與需求。

3. 市場情緒——整體加密貨幣市場的趨勢會顯著影響 SCRT 的價格走勢。

4. 競爭——與 Monero 等其他隱私幣相比的表現，會影響投資者的關注度。

5. 技術發展——協議升級與新功能的推出，將影響其長期價值。

6. 監管環境——針對隱私幣的監管政策可能會引發波動。

7. 代幣經濟——質押獎勵與通貨膨脹率會影響供應面的動態。

為什麼人們想知道 SCRT 今天的價格？

人們希望了解今日的 SCRT 僅價，原因有三：交易決策、投資組合追蹤、市場分析以及投資時機判斷。SCRT 是 Secret Network 的原生代幣，可支援以隱私為核心的智慧合約。交易者會每日監控價格，以尋找進場或離場的時機；而投資人則會將其表現與其他加密貨幣進行對比，以評估投資績效。

SCRT 的價格預測

SCRT（SCRT）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，SCRT 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0,00%
SCRT (SCRT) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，SCRT 的價格可能實現 0,00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 SCRT 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 SCRT 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 SCRT 2026–2027 年價格的預測。

關於 SCRT

Secret Network (SCRT) 是一種去中心化的區塊鏈協議，能夠實現安全和私密的計算。它被設計來支持和執行智能合約，這些合約將用於計算的數據進行加密，提供了一層在大多數區塊鏈網絡中不常見的隱私和數據保護。SCRT，Secret Network的原生實用代幣，用於抵押，治理，以及支付網絡中的計算費用。Secret Network 對保護隱私的智能合約的獨特關注，為去中心化應用程序（dApps）開闢了新的可能性，並提供了一種將隱私優先的獨特生態系統環境。

如何在台灣購買和投資 SCRT

準備好開始使用 SCRT 了嗎？在 MEXC 購買 SCRT 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 SCRT 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 SCRT (SCRT) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，SCRT 將立即存入您的錢包。
SCRT (SCRT) 購買教程

SCRT 能做什麼？

擁有 SCRT 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

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在 MEXC 上購買 SCRT (SCRT) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是SCRT (SCRT)

Secret Network是一个可互通的 区块链基础设施，其旨在允许通用型智能合约内的隐私计算。该专案网路节点被允许通过利用可信执行环境（TEEs）对加密后的数据进行计算，从而无需触及未加密的原始数据。网路内的智能合约因此可以对其自身的输入，输出，以及状态进行加密。 Secret Network利用一种基于Tendermint SDK的 代理股权权益（DPoS） 机制以达成网路共识。 SCRT代币为专案网路中的原生功能型代币，主要被用于代币抵押，代理，治理投票，以及计算及转账费用。

SCRT資源

要更深入地瞭解 SCRT，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方SCRT網站
區塊查詢

類別 :

Artificial Intelligence (AI)Cosmos EcosystemInfrastructure

人們還問：關於SCRT的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:41:42 (UTC+8)

SCRT（SCRT）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 SCRT 的更多資訊

SCRTUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 SCRT。在 MEXC 上探索 SCRTUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 SCRT (SCRT) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 SCRT 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
SCRT/USDT
NT$0,939969
NT$0,939969NT$0,939969
-4,20%
3.23M (USDT)

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KiiChain

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KII

NT$2,4195735
NT$2,4195735NT$2,4195735

+298,57%

utility token

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UTILITY

NT$0,1850544
NT$0,1850544NT$0,1850544

-1,88%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0,469665
NT$0,469665NT$0,469665

-23,83%

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up

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NT$9,217575
NT$9,217575NT$9,217575

+24,03%

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DAPPOS

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NT$9,117891
NT$9,117891NT$9,117891

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KiiChain

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KII

NT$2,4195735
NT$2,4195735NT$2,4195735

+298,57%

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NT$8,857818
NT$8,857818NT$8,857818

+139,47%

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AKEDO

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NT$0,34453602
NT$0,34453602NT$0,34453602

+65,17%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$32,3541675
NT$32,3541675NT$32,3541675

+43,26%

Cap

Cap

CAP

NT$2,3211675
NT$2,3211675NT$2,3211675

+33,96%

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加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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SCRT
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