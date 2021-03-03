SCRT實時價格 (SCRT)
SCRT (SCRT) 今日實時價格為 NT$ 0,02928，過去 24 小時內變化了 4,62%。目前 SCRT 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0,02928 每 SCRT。
SCRT 目前市值在 NT$ 10.04M 排名第 #713，流通供應量為 342.94M SCRT。過去 24 小時內，SCRT 的交易價格在 NT$ 0,02872（低點）和 NT$ 0,04076（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 340,1053285160773800405，而歷史最低價為 NT$ 1,7953390987268065515。
短期表現方面，SCRT 在過去一小時內波動了 -3,21%，過去7 天內波動了 -11,73%。過去一天，總交易量達到 NT$ 109.23K。
No.713
2021-03-03 00:00:00
SCRT
SCRT 的目前市值為 NT$ 10.04M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 109.23K。SCRT 的流通量為 342.94M，總供應量是 358047797.230786，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 10,48M。
-3,21%
-4,62%
-11,73%
-11,73%
跟蹤 SCRT 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|NT$ -0,0453134
|-4,62%
|30天
|NT$ -0,01285
|-30,51%
|60天
|NT$ -0,03364
|-53,47%
|90天
|NT$ -0,05728
|-66,18%
今天，SCRT 記錄了 NT$ -0,0453134 (-4,62%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0,01285 (-30,51%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
將視圖擴展到 60 天，SCRT 的變化為 NT$ -0,03364 (-53,47%)，從而更廣泛地了解其表現。
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0,05728 (-66,18%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
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目前 SCRT 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;
|指標維度
|模型結論
|佔比/閾值
|小白解讀
|KDJ
|死叉
|K < D
|短線動能降溫，溫度下降。
|樞紐點
|S1 ≤ 現價＜中樞
|位於 S1‑中樞間
|剛離開中樞，偏中下位置。
|StochRSI
|20‑80
|中性區
|正常節奏，無極端信號。
|MACD
|死叉
|DIF < DEA
|空頭動能抬頭。
|BOLL (20,2)
|下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌
|下軌與中軌間
|偏弱，但未極端。
|RSI (14)
|中性
|30‑70
|處於正常區間，仍有空間。
|MA 組
|7 買 0 中立 0 賣
|≥ 80% 買入
|均線全面順排，短期顯著高於長期。
|EMA 組
|7 買 0 中立 0 賣
|≥ 80% 買入
|均線全面順排，短期顯著高於長期。
SCRT_USDT在4小時周期運行於0.02896，位於中枢點0.02904下方。價格處於S1與中枢之間的窄幅區間。MA組與EMA組均呈現買入排列，均線系統提供下方支撐。樞紐體系顯示上方空間受限，當前結構偏向震盪整理。 MACD錄得死叉信號，短期動能出現分化。RSI處於中性區域，未呈現極端超買或超賣狀態。快慢指標方向不一致，多頭趨勢力度減弱。波動率維持低位，市場缺乏明確的方向性驅動。KDJ與StochRSI數值印證短期調整需求，買賣力量處於平衡態。 近端關鍵價位為S1支撐0.02873，距離現價0.00023。上方直接阻力位於中枢0.02904，距離現價0.00008。遠端參考包括R1阻力0.02964及S2支撐0.02814。價格突破中枢將測試R1，跌破S1則指向S2。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
在 2040 年，SCRT 的價格可能實現 0,00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
Secret Network (SCRT) 是一種去中心化的區塊鏈協議，能夠實現安全和私密的計算。它被設計來支持和執行智能合約，這些合約將用於計算的數據進行加密，提供了一層在大多數區塊鏈網絡中不常見的隱私和數據保護。SCRT，Secret Network的原生實用代幣，用於抵押，治理，以及支付網絡中的計算費用。Secret Network 對保護隱私的智能合約的獨特關注，為去中心化應用程序（dApps）開闢了新的可能性，並提供了一種將隱私優先的獨特生態系統環境。
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Secret Network是一个可互通的 区块链基础设施，其旨在允许通用型智能合约内的隐私计算。该专案网路节点被允许通过利用可信执行环境（TEEs）对加密后的数据进行计算，从而无需触及未加密的原始数据。网路内的智能合约因此可以对其自身的输入，输出，以及状态进行加密。 Secret Network利用一种基于Tendermint SDK的 代理股权权益（DPoS） 机制以达成网路共识。 SCRT代币为专案网路中的原生功能型代币，主要被用于代币抵押，代理，治理投票，以及计算及转账费用。
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|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
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