RedStone實時價格 (RED)
RedStone (RED) 今日實時價格為 NT$ 0.08644，過去 24 小時內變化了 1.46%。目前 RED 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.08644 每 RED。
RedStone 目前市值在 NT$ 36.12M 排名第 #478，流通供應量為 417.81M RED。過去 24 小時內，RED 的交易價格在 NT$ 0.08451（低點）和 NT$ 0.09454（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 46.549192317813607922，而歷史最低價為 NT$ 2.8557552167739530241。
短期表現方面，RED 在過去一小時內波動了 -0.34%，過去7 天內波動了 -1.97%。過去一天，總交易量達到 NT$ 73.32K。
No.478
41.78%
ETH
RedStone 的目前市值為 NT$ 36.12M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 73.32K。RED 的流通量為 417.81M，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 86.44M。
-0.34%
+1.46%
-1.97%
-1.97%
跟蹤 RedStone 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|NT$ +0.0397663
|+1.46%
|30天
|NT$ -0.02364
|-21.48%
|60天
|NT$ -0.01156
|-11.80%
|90天
|NT$ -0.04436
|-33.92%
今天，RED 記錄了 NT$ +0.0397663 (+1.46%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.02364 (-21.48%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
將視圖擴展到 60 天，RED 的變化為 NT$ -0.01156 (-11.80%)，從而更廣泛地了解其表現。
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.04436 (-33.92%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
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本分析利用人工智慧模型評估 RedStone 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。
目前 RED 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;
|指標維度
|模型結論
|佔比/閾值
|小白解讀
|KDJ
|金叉
|K > D
|短線動能回暖，溫度上升。
|樞紐點
|中樞 ≤ 現價 ≤ R1
|位於中樞‑R1 間
|剛離開中樞，偏中上位置。
|StochRSI
|20‑80
|中性區
|正常節奏，無極端信號。
|MACD
|死叉
|DIF < DEA
|空頭動能抬頭。
|BOLL (20,2)
|下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌
|下軌與中軌間
|偏弱，但未極端。
|RSI (14)
|中性
|30‑70
|處於正常區間，仍有空間。
|MA 組
|5‑6 買
|60‑80% 買入
|多數均線向上，順排佔主流。
|EMA 組
|3‑4 買
|40‑60% 中立
|均線多空參半，方向待觀察。
RED_USDT在4小時周期運行於0.08588，價格位於中樞0.0854上方。短期均線組呈現買入信號，長期EMA組維持多頭排列。樞軸體系顯示價格處於R1阻力位0.0862下方的近端區域。結構上，多空力量在樞軸點附近形成短暫平衡。當前價位遠離S2支撐0.0835，處於區間中上部層級。 MACD指標錄得死叉形態，快慢線向下滑散。RSI讀數處於中性區域，未出現極端超買或超賣狀態。KDJ與StochRSI數值顯示動能分散，缺乏單邊驅動合力。布林帶開口收窄，波動率呈現壓縮特徵。短期買盤動能與中期趨勢指標出現分層，上行推力減弱。價格維持在布林中軌附近震盪，交易活度下降。 上方最近參考價位為R1阻力0.0862，距離現價0.00032。次級阻力位於R2點位0.0873，距離現價0.00145。下方最近支撐位於S1點位0.0843，距離現價0.00158。強支撐位S2位於0.0835，距離現價0.00238。關鍵樞軸點0.0854構成即時多空分界，距離現價0.00048。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
在 2040 年，RedStone 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
紅幣（RED）是一種去中心化的點對點數字資產，旨在作為一種貨幣運作。它基於Scrypt算法，與萊特幣相似，並旨在提供一個安全、快速且高效的數字交易平台。RED的主要目的是促進互聯網上的支付和交易，並專注於與社交媒體平台的整合。其供應模型基於權益證明速度（PoSV），鼓勵所有權（權益）和活動（速度）。該模型旨在鼓勵用戶保持錢包開啟，從而提高網絡的安全性。
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|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|02-11 14:20:00
|行業動態
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過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
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|行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲
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