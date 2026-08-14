RedStone 今日價格

RedStone (RED) 今日實時價格為 NT$ 0.08644，過去 24 小時內變化了 1.46%。目前 RED 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.08644 每 RED。

RedStone 目前市值在 NT$ 36.12M 排名第 #478，流通供應量為 417.81M RED。過去 24 小時內，RED 的交易價格在 NT$ 0.08451（低點）和 NT$ 0.09454（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 46.549192317813607922，而歷史最低價為 NT$ 2.8557552167739530241。

短期表現方面，RED 在過去一小時內波動了 -0.34%，過去7 天內波動了 -1.97%。過去一天，總交易量達到 NT$ 73.32K。

RedStone（RED）市場資訊

排名 No.478 市值 NT$ 36.12MNT$ 36.12M NT$ 36.12M 成交量（24H） NT$ 73.32KNT$ 73.32K NT$ 73.32K 完全稀釋市值 NT$ 86.44MNT$ 86.44M NT$ 86.44M 流通量 417.81M 417.81M 417.81M 最大供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 總供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 流通率 41.78% 所屬公鏈 ETH

RedStone 的目前市值為 NT$ 36.12M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 73.32K。RED 的流通量為 417.81M，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 86.44M。